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    Kansere yakalanan Hakan Özoğuz'dan açıklama geldi

    Müzik grubun Athena'nın gitaristi Hakan Özoğuz'un lenfomaya yakalandığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özoğuz, "Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi.
    • 24.09.2022 - 11:19
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    Kansere yakalanan Hakan Özoğuz'dan açıklama geldi

    Athena grubunun ikiz kardeşlerinden Hakan Özoğuz’dan geçtiğimiz günlerde üzücü bir haber geldi.

    45 yaşındaki Özoğuz'un lenfomaya yakalandığı öğrenildi.

    Sosyal medya hesabından duyurdu

    Özoğuz da 11 Ağustos'ta tedavi nedeniyle bir süre konserlere katılamayacağını Twitter'dan duyurarak, "Daha önce de paylaşmış olduğum rahatsızlığımın tedavisinden dolayı önümüzdeki konserlerin bazılarında yer alamayabilirim. Sahalarda görüşmek üzere arkadaşlar." demişti.

    Sevilen müzik grubunun hayranları haberin ardından sosyal medya hesaplarında Özoğuz ile ilgili paylaşımlar yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti.

    "Arada konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz"

    Son durumuna ilişkin açıklama yapan Hakan Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyiki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılmakta ve iyi de geçiyor. Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere."

    Kansere yakalanan Hakan Özoğuz dan açıklama geldi #1

    Kansere yakalanan Hakan Özoğuz dan açıklama geldi #2


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