Kansere yakalanmıştı! Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den sevenlerine haber var: 'Sağlık durumum gayet iyi' 'Şarkılar Bizi Söyler' programıyla izleyicilerin karşısına çıkan klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici, bağırdak kanserine yakalandı. Operasyon geçiren müzisyen, son sağlık durumunu sevenleriyle paylaştı.

ensonhaber.com

Ünlü müzisyen Hüsnü Şenlendirici'den geçtiğimiz günlerde üzücü haber gelmişti.

Bir süredir sağlık problemleri yaşadığı belirtilen Şenlendirici'nin, bağırsak kanserine yakalandığı öğrenildi.

Son zamanlarda Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte 'Şarkılar Bizi Söyler' programıyla televizyonlarda boy gösteren klarnet ustası, izleyicilerin kulaklarının pasını siliyordu.

Bağırsağından 11 santim alındı

Büyük beğeni alan Şenlendirici'nin hastalığı hayranlarını ve yakınlarını adeta hüzne boğdu.

Evli ve iki çocuk babası 46 yaşındaki Şenlendirici'nin özel bir hastanede operasyon geçirdiği ve bağırsağından 11 santim alındığı da belirtildi.

Kısa sürede gündem olan haberin ardından müzisyenden açıklama geldi.

"Kısa bir süre sonra buluşacağız"

Son sağlık durumunu sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşan Şenlendirici, şu ifadeleri kullandı: