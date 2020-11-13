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    Kanseri yenen oyuncu Deniz Uğur'dan duygusal paylaşım

    49 yaşındaki oyuncu Deniz Uğur, 9 yıl önce meme kanseri hastalığına yakalandığı öğrenerek tedavi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 07:11
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 09:03
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    Kanseri yenen oyuncu Deniz Uğur'dan duygusal paylaşım

    9 yıl önce meme kanserine yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

    Tüm dünyanın şu anda geçmekte olduğu zor döneme gönderme yapan 49 yaşındaki üç çocuk annesi Uğur, yaşanan tüm zorlukların gelip geçici olduğunun altını çizdi.

    "DAHA ANLAMLI DAHA GÜZEL"

    Tedavisinin sona erdiği dönemde iki çocuğuyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan Deniz Uğur, paylaşımına, "Dünya hayatında herhangi bir rahatsızlığın içinden geçenleriniz varsa bilin ki, kaybettiğinizi sandığınız her şeyi geri kazanıyorsunuz ve sonra hayat daha anlamlı, daha güzel oluyor." satırlarıyla başladı.

    "HAYAT DURMADAN DÖNÜYOR"

    Sonra da şöyle sürdürdü: "Başkalarını çok zorlayan durumlardan etkilenmiyorsunuz çünkü her şeyin geçeceğini, o sırada ne oluyorsa sizin gelişmeniz ve hayatın daha iyiye, daha güzele evrilmesi için olduğunu biliyorsunuz. Hayat durmadan dönüşüyor. Egonun algıladığı haz dışı koşullara bağlı ve geçici, ruhun algıladığı mutluluk öze dayalı ve kalıcı. Evrenin yaratılış sebebi, varlığın yokluğa tercih edilme nedeni sevgidir ve olan güzeldir.”

    Kanseri yenen oyuncu Deniz Uğur dan duygusal paylaşım #1

    Deniz Uğur'un bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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