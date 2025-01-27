Kanye West, dünyanın en zengin sanatçısı oldu: 19 ülkeden daha zengin

Haber Merkezi

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, geçtiğimiz yıllarda yaşadığı finansal düşüşü tersine çevirdi.

2022 yılında Yahudi karşıtı söylemleri nedeniyle birçok markayla olan işbirlikleri sona eren West, servetinin büyük bir kısmını kaybederek milyarder unvanını yitirmişti.

DÜNYANIN EN ZENGİN SANATÇISI

Ancak 2025 itibarıyla ünlü sanatçı, servetinin 2.77 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Bu yükseliş, Kanye West’i yalnızca tekrar milyarder yapmakla kalmadı, aynı zamanda onu "dünyanın en zengin sanatçısı" unvanının da yeni sahibi yaptı.

Kanye West, yalnızca müzik dünyasında değil, aynı zamanda moda ve iş dünyasındaki başarılarıyla da adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Şimdiden, 2025 yılına damga vuracak isimlerden biri olmayı başardı.

FİNANSAL KAYIPLAR YAŞADI

Kanye West’in finansal kayıpları, 2021 yılında Kim Kardashian ile boşanmasının ardından başlamıştı.

Özellikle 2022 yılında yaptığı tartışmalı açıklamalar, markalarla olan ortaklıklarının sona ermesine yol açtı ve serveti 400 milyon dolara kadar düştü.

Ancak West, moda ve müzik sektörlerindeki yatırımlarıyla dikkat çekici bir toparlanma süreci geçirdi.

DİĞER İSİMLER

Kanye West’in serveti, geçen yılın en zengin sanatçısı olan Jay-Z’nin 2.5 milyar dolarlık servetini geride bıraktı.

Listenin diğer isimleri ise şöyle sıralanıyor:

Taylor Swift: 1.7 milyar dolar

Rihanna: 1.6 milyar dolar

Bruce Springsteen: 1.1 milyar dolar

Jimmy Buffett: 1 milyar dolar

SERVETİ 19 ÜLKENİN EKONOMİSİNDEN DAHA BÜYÜK

1- Tuvalu - Yaklaşık 60 milyon dolar GSYİH.

2- Nauru - Yaklaşık 120 milyon dolar GSYİH.

3- Palau - Yaklaşık 300 milyon dolar GSYİH.

4- Marshall Adaları - Yaklaşık 250 milyon dolar GSYİH.

5- Kiribati - Yaklaşık 200 milyon dolar GSYİH.

6- Micronesia Federal Devletleri - Yaklaşık 400 milyon dolar GSYİH.

7- São Tomé ve Príncipe - Yaklaşık 500 milyon dolar GSYİH.

8- Dominika - Yaklaşık 600 milyon dolar GSYİH.

9- Tonga - Yaklaşık 500 milyon dolar GSYİH.

10- Saint Kitts ve Nevis - Yaklaşık 1 milyar dolar GSYİH.

11- Grenada - Yaklaşık 1.2 milyar dolar GSYİH.

12- Samoa - Yaklaşık 900 milyon dolar GSYİH.

13- Vanuatu - Yaklaşık 1 milyar dolar GSYİH.

14- Saint Vincent ve Grenadinler - Yaklaşık 900 milyon dolar GSYİH.

15- Komorlar - Yaklaşık 1.2 milyar dolar GSYİH.

16- Solomon Adaları - Yaklaşık 1.5 milyar dolar GSYİH.

17- Doğu Timor - Yaklaşık 2.5 milyar dolar GSYİH.

18- Gine-Bissau - Yaklaşık 1.5 milyar dolar GSYİH.

19- Ekvator Ginesi (nüfus ve petrol gelirlerine rağmen ekonomik daralma nedeniyle) - Yaklaşık 2.5 milyar dolar GSYİH.