Kanye West, eşi Bianca Censori'nin annesiyle birlikte olmak istedi iddiası

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Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Eski asistanı Lauren Pisciotta Diddy, partilerinden birinde, West'in kendisine uyuşturucu madde verdiğini ve tecavüze uğradığı iddia etmişti.

İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Kanye West'in kayınvalidesi Alexandra Censori ile ilişkiye girmek istediği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

SEVGİLİLERİNİN ANNESİYLE BİRLİKTE OLMAK İSTİYOR

Eski asistan davada West'in eşi Bianca Censori'ye, kendisi izlerken annesiyle seks yapmak istediğini söylediğini iddia etti. Pisciotta, West'in ilişkide olduğu kişilerin anneleriyle birlikte olmak gibi bir fetişi olduğunu öne sürdü.

Davada, West'in Bianca'ya gönderdiği mesajlar da yer aldı. Bu mesajlarda West'in, Bianca'nın annesinin Avustralya'ya dönmeden önce onunla birlikte olmak istediği iddia edildi.