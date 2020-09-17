- Haberler
- Magazin Haberleri
- Kanye West, Grammy ödülünün üzerine işedi
Kanye West, Grammy ödülünün üzerine işedi
Kanye West, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy ödülünü tuvalete koyarak, üzerine tuvaletini yaptı.
- Haber Merkezi
- 17.09.2020 - 12:28
- Güncelleme : 17.09.2020 - 12:28
Birkaç aydır psikolojik sorunlar yaşayan Kim Kardashian'ın şarkıcı eşi Kanye West, sosyal medyada paylaştığı video ile tepki çekti.
West, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy ödülünü klozetin içine koyup üzerine işedi.
"DURMAYACAĞIM"
Kanye West, Grammy ödülünün üzerine tuvaletini yaptığı videoyu "İnan bana durmayacağım!" notuyla paylaştı.
West, videoyu yayınlamasından ötürü üzgün olmadığını da belirtti.
Kanye West, Grammy ödülünün üzerine işedi VİDEO