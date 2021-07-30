Kanye West, kendini odaya kapattı

Kendini odaya kapatan Kanye West sosyal medyada alay konusu oldu

Reality show yıldızı Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan rapçi ABD'li rapçi Kanye West, konsantre olabilmenin ilginç bir yolunu buldu. West, yeni çıkardığı 10'uncu stüdyo albümü 'Donda' için kendini bir odaya kapattı.

PENCERESİ BİLE YOK

44 yaşındaki rapçi, albüm çalışmalarını tamamlayana kadar Atlanta'daki bir stadyumun içinde; televizyon, gardırop ve tek kişilik yatağın bulunduğu penceresiz bir odada hapishane hayatı yaşadı. Kanye West, kaldığı yerin fotoğrafını da Instagram hesabından yayınladı.

DALGA GEÇTİLER

Ancak West'in paylaşımı alay konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu durumu ti'ye aldı. Ünlü rapçinin bir takipçisi, "Kanye, bir üniversite yurdunda tüm zamanların en çok beklenen albümlerinden birini yapıyor." derken, bir başkası da, "Bu, boşanmış her babanın bir hafta içinde sahip olacağı yeni dairesi." şeklinde yorum yaptı.