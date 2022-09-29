Kanye West, profil fotoğrafını Kris Jenner yaptı

Kanye West, profil fotoğrafını Kris Jenner yaptı

Kanye West, eski eşi Kim Kardashian'ın annesini Instagram profil fotoğrafı yaptı.

2014 yılında nikah masasına oturan rapçi Kanye West ile şov yıldızı Kim Kardashian, geçtiğimiz sene boşandı.

Ayrıldıktan sonra yeni sevgilileriyle hayatlarına devam eden çiftten West, dikkat çeken bir hamlede bulundu.

Eski kaynanasının fotoğrafını kullandı

ABDli rapçi Kanye West, resmi Instagram hesabının profil fotoğrafına eski kayınvalidesi Kris Jenner'ı koydu.

17.4 milyonu aşkın takipçisi olan West, profil fotoğrafına ithafen yaptığı paylaşımda "Kris'i saygı ve barış düşüncesiyle paylaştım. Hadi hikayeyi değiştirelim" ifadelerine yer verdi.