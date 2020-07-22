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    Kanye West'in psikolojisi bozuldu

    Gözyaşları içinde ilk mitingini gerçekleştiren ünlü rapçi Kanye West, tedavi olmak istemiyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2020 - 07:32
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    Kanye West'in psikolojisi bozuldu

    ABD'de Başkanlık yarışına girmesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Kanye West, pazar günü ilk mitinginde gözyaşlarına boğulmuştu. Mitingden bir gün sonra Twitter hesabından Kim Kardashian ve annesi Kris Jenner hakkında bir dizi paylaşım yapan West, eşi ve annesinin kendisini hastaneye kapatacaklarını iddia etmişti.

    TEDAVİ OLMAK İSTEMİYOR

    Kardashian ailesine yakın kaynaklar People Dergisi’ne Kim Kardashian ve ailesinin, Kanye West’in ruh sağlığından uzun süredir şüphelendiklerini ve profesyonel yardım alması için yollar aradıklarını ama Kanye’nin tedavi görmemek için Los Angeles’a gelmediğini doğruladı.

    Hayranlarını endişelendiren bu paylaşımlarda West, “Kim, çocuklarımın hayatını kurtarmak hakkında ağladığım için beni “Get Out” (Kapan) filmindeki gibi kilit altına almak üzere bir doktorla Wyoming’e gelmeye çalıştı” yazmıştı.

    Kanye West'in psikolojisi bozuldu #1

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