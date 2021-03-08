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    Kanye West'in sevgilisi Hakan Akkaya elbisesi giydi

    Kanye West'in sevgilisi Jeffree Star, yeni reklam kampanyasının çekimi için Hakan Akkaya imzalı bir elbise tercih etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 09:21
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 09:47
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    Kanye West'in sevgilisi Hakan Akkaya elbisesi giydi

    Kim Kardashian ile boşanma davası süren Kanye West’in, YouTube fenomeni ve makyaj artisti Jeffree Star ile birlikte olduğunu iddia etmişti.

    HAKAN AKKAYA ELBİSESİ GİYDİ

    Geçtiğimiz günlerde kendi adını taşıyan makyaj markası Jeffree Star Cosmetics’in yeni kampanyasının çekimleri için objektif karşısına geçen Star ise Hakan Akkaya’nın bir tasarımını giyerek dikkatleri üzerine çekti. Star, Akkaya’nın beyaz mini ve yerlere kadar uzanan püsküllü elbisesiyle poz verdi.

    Kanye West in sevgilisi Hakan Akkaya elbisesi giydi #1

    Kanye West in sevgilisi Hakan Akkaya elbisesi giydi #2

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