Kanye’nin serveti 6.6 milyar dolar

Şarkıcı Kanye West, servetini 6.6 milyar dolara çıkardı.

ABD’de şov yıldızı Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan ünlü rap şarkıcısı Kanye West, bu dönemde servetini daha da büyüttü.

PARA KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ DENİYOR

Müziğin yanı sıra spor ayakkabı ve giyim markasından da para kazanan West’in servetini 6.6 milyar dolara çıkardığı belirtildi.

43 yaşındaki şarkıcının spor ayakkabı ve giyim işi, 3.2 milyar ila 4.7 milyar dolar arasında değerlendirildi.

Forbes, Nisan 2020’de West’in bir milyarder olduğunu açıklamıştı.