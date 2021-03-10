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- Karahan Çantay Tayland'da hayatını kaybetti
Karahan Çantay Tayland'da hayatını kaybetti
Tayland’da yaşayan Karahan Çantay, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
- Haber Merkezi
- 10.03.2021 - 07:02
47 yaşındaki eski model Karahan Çantay, Tayland’da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
HEMŞİRE PAYLAŞTI
Çantay’ın cenazesinin iki gündür Tayland’ın Malezya sınırında bulunan Songkhla’daki hastaneden alınmadığı öne sürülüyor. Haber, bir hemşirenin Çantay’ın çalıştığı okulun Facebook grubunda yazdığı notla ortaya çıktı.
ERKEK GÜZELİ
‘Mr.Turkey 95’ yarışmasına katılarak Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, uzun süredir Tayland’da yaşıyor ve matematik öğretmenliği yapıyordu.