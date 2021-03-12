Türkiye'’nin ilk erkek güzeli seçilen ve 47 yaşında Tayland’da hayatını kaybeden Karahan Çantay’ın son röportajı ortaya çıktı.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’ın, Tayland’da matematik öğretmenliği yapan Karahan Çantay'ın kendisine verdiği son röportajı yayınladı. Akay, Çantay'ın hayatını kaybettiği kazayı da anlattı.

"TEHDİT EDİLMEDİM"

Akay’ın röportajına göre, Türkiye’yi neden terk ettiğini anlatan Çantay, Türkiye’den gitmesi için tehdit edilmediğini belirterek, "Ben kendi isteğimle gittim. Çok sıkıldım, çok yıprandım. Uzak Doğu hayalim de vardı" dedi.

"AKLEN HİÇ BÜYÜMEDİM"

Uyuşturucu satıcısı olduğu iddialarına ilişkin de konuşan Karahan Çantay, "Bu olayda suçsuzdum. Bana tuzak kurdular. 2 ay yattım. Bir dönem kullanıcı oldum ama dediğim gibi tuzak kurdular bana. Çünkü benim yaşım büyüdü ama aklen hiç büyümedim. Hep çocuk kaldığımdan oldu" şeklinde konuştu.

Yurt dışında Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinde yaşadığını belirten, Çantay, geçimini sağlamak için taksi şoförlüğü bile yaptığını söyledi. "Türkiye’ye geri dönmeyecek misin?" şeklindeki soruya Karahan Çantay şunları söyledi: "Sürekli Ankara’ya gelip gittim. Yurt dışından Türkiye’ye dönüşler yaptığım da oldu. Ankara’da ailemin yanında yaşadım ve yarım kalan üniversite eğitimime devam ettim. ODTÜ’ye geri döndüm."



