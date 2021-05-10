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Karan Özçivit poz vermeyi öğrendi

Karan Özçivit poz vermeyi öğrendi

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın yeni fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.