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    Karan Özçivit poz vermeyi öğrendi

    Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın yeni fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2021 - 13:02
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 13:07
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    Karan Özçivit poz vermeyi öğrendi

    4 yıl önce oyuncu Burak Özçivit ile dünyaevine giren ve 2019'da oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Pandemi döneminde sıkı bir Instagram kullanıcısı olan Evcen, iki yaşındaki oğlu Karan'ın yeni pozunu yayınladı.

    "POZ VERMEYİ ÖĞRENDİK"

    Şimdilerde ekranlara dönmek için gün sayan ünlü oyuncu, gönderisine, "Mr. Robocop... Poz vermeyi öğrendik." notunu düştü.

    Karan Özçivit poz vermeyi öğrendi #1

    Karan Özçivit poz vermeyi öğrendi #2 Fahriye Evcen'in 'Karan'lı paylaşımı kısa sürede takipçilerinden 178 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

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