Kariyerinin zirvesine radikal karar! Aslı Enver, sevenlerini üzdü

Başarılı oyuncu Aslı Enver, pandemide çalışmayı uygun görmediğini söyledi. Mesleğine ara veren Enver, adapte olmaya çalıştığını açıkladı.

İstanbullu Gelin dizisiyle zirveri yakalayan oyuncu Aslı Enver, bir süredir dizi setlerinden uzakta...

'Kavak Yelleri' dizisiyle tanınan, 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' gibi sevilen yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Enver, şimdilerde yalnızca reklam filmlerinde yer alıyor.

İzleyenlerin beğenisini toplayan Aslı Enver, önceki gün Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim ile Nişantaşı'ndaydı.

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Enver, kötü haberi duyurdu.

OYUNCULUĞA ARA VERDİ

Aslı Enver, koronavirüs pandemisi döneminde çalışmayı uygun görmediği için mesleğine ara verdiğini açıkladı.

Enver, "Oyunculuktan sıkılmadım. Sakinlediği için adapte olmaya çalışıyoruz. Bir sinema filmi çektim, montajlanıyor" dedi.