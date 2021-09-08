Kate Hudson'dan çıplaklık itirafı

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Kate Hudson'dan katıldığı televizyon programında samimi itiraflar geldi.

Uzun süredir Danny Fukijawa ile aşk yaşayan ABD'li oyuncu Kate Hudson'dan çok konuşulacak itiraflar geldi. Hudson, çıplaklığı sevdiğini ve bazı zamanlar evinde üstsüz dolaştığını söyledi.

"BENİ ELEŞTİREBİLİRSİNİZ"

42 yaşındaki oyuncu, "İnsanlar beni eleştirebilir ama çıplak olmayı seviyorum ve her zaman da sevmişimdir" diyerek şaşkınlık yarattı.

"KOMŞULARIMLA SORUN YAŞAMADIM"

Sözlerini sürdüren Hudson, "Bazı akşamlar evde üstsüz (Sütyensiz) dolaşıyorum. Henüz komşularımla bir sorun yaşamadım. Sevgilim Danny Fukijawa'da bana çok karışmıyor" dedi.