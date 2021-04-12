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    Kate Hudson'un botoks filtresi

    Ünlü oyuncu Kate Hudson, yüzüne dolgu ve botoks yaptırmış gibi gösteren bir filtre ile takipçilerinin karşısına çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 07:40
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 09:02
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    Kate Hudson'un botoks filtresi

    Amerikalı oyuncu Kate Hudson, son paylaşımıyla takipçilerini önce şaşırttı sonra güldürdü. Hudson, arkadaşının kendisini çektiği bir videoyu yayınladı.

    Paylaşımda 41 yaşındaki oyuncu, sanki yüzüne ağır botoks ve dolgu yaptırmış gibi duruyordu. İlk başta nasıl göründüğünün farkında olmayan Kate Hudson, "Ne yaptığını anlamaya çalışıyorum." diye konuştu.

    "FİLTRESİZ"

    Hudson, daha sonra videoyu görünce sosyal medya hesabından "Çocuklar, bırakın da yaşayayım. Filtresiz." mesajıyla esprili bir paylaşımda bulundu.

    Kate Hudson un botoks filtresi #1

    Kate Hudson un botoks filtresi #2

    Kate Hudson un botoks filtresi #3

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