Kate Hudson'un öpücüklü maskesi

Günlük hayatta bakımsız görünmekten rahatsız olan ünlüler, koronavirüs salgını sebebiyle bakımsız ve maskeli halleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle ünlü isimler de dışarıya maskesiz ve eldivensiz çıkmıyor. Önceden kıyafet konusunda şıklık yarışına giren ünlüler, maske yarışına girdi.

MASKE YARIŞI

Los Angeles'ta, artık maske modası var. Ünlüler kelimenin tam anlamıyla, en şık ve en ilginç maske yarışına girdi. Bu isimlerden öne çıkan ise Kate Hudson oldu.

Son günlerin en ilginç maskesini takan Hudson, bir arkadaşıyla birlikte Los Angeles sokaklarında görüntülendi. Oyuncunun maskesindeki pembe ruj sürülmüş dudak figürü, ilgi çekti.