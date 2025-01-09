Kate Middleton yeni yaşını yeni tarzıyla kutladı

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İngiltere'nin gözdesi olan Kate Middleton, geçtiğimiz yıl zor süreçlerden geçti.

Kansere yakalanan ve uzun bir tedavi sürecini geride bırakan Kate, iyileştiğinin müjdesini de yakın zamanda sevenlerine verdi.

Yumurtalık kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan prenses, bugün yeni yaşını kutluyor.

TARZININ DIŞINDA PAYLAŞIM

Yeni yaşını kutlayan Kate Middleton'ın sosyal medyadan fotoğrafı paylaşıldı.

Sarayın resmi olarak paylaştığı karede, Kate Middleton'ın resmi tarzından bir hayli uzak olduğu ve daha spor giyindiği görüldü.

"SENİ SEVİYORUZ"

Paylaşılan kareye ise eşi Prens William tarafından, "En inanılmaz eşe ve anneye. Geçen yıl gösterdiğin güç olağanüstü. George, Charlotte, Louis ve ben sizinle çok gurur duyuyoruz. İyi ki doğdun, Catherine. Biz seni seviyoruz" notu düşüldü.