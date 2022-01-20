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    Kate Middleton'ın yeni imajı

    40 yaşındaki Cambridge Düşesi, görünümünde değişiklik yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 15:44
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 16:40
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    Kate Middleton'ın yeni imajı

    Cambridge Dükü Prens William'ın eşi Kate Middleton, 2022 yılında imaj değişikliğine gitti.

    Saç rengi için daha koyu kahverengi tercih eden Cambridge Düşesi, makyajındaki tonu da hafifletti.

    KATE'İN YENİ GÖRÜNÜMÜ

    İngiliz basınından Mail, 40 yaşındaki Kate için "Daha ciddi ve profesyonel bir görünüme kavuştu." yorumunu yaptı.

    Londra'da bir etkinliğe katıldığı sırada objektiflere yansıyan üç çocuk annesi hakkında makyaj uzmanı Laura Kay, "Kate, yeni yıla başlamak için ölçülü bir görünümle ortaya çıktı." dedi.

    "OLDUKÇA ÇARPICI"

    Kate'in makyajının "temiz ve canlı" olduğunu belirten Kay, "Yeni saç rengi yetişkin görünüyor. Kate'in genel görünümü oldukça çarpıcı." ifadelerini kullandı.

    Kate Middleton ın yeni imajı #1

    Kate Middleton ın yeni imajı #2


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