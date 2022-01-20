Kate Middleton'ın yeni imajı

40 yaşındaki Cambridge Düşesi, görünümünde değişiklik yaptı.

Cambridge Dükü Prens William'ın eşi Kate Middleton, 2022 yılında imaj değişikliğine gitti.

Saç rengi için daha koyu kahverengi tercih eden Cambridge Düşesi, makyajındaki tonu da hafifletti.

KATE'İN YENİ GÖRÜNÜMÜ

İngiliz basınından Mail, 40 yaşındaki Kate için "Daha ciddi ve profesyonel bir görünüme kavuştu." yorumunu yaptı.

Londra'da bir etkinliğe katıldığı sırada objektiflere yansıyan üç çocuk annesi hakkında makyaj uzmanı Laura Kay, "Kate, yeni yıla başlamak için ölçülü bir görünümle ortaya çıktı." dedi.

"OLDUKÇA ÇARPICI"

Kate'in makyajının "temiz ve canlı" olduğunu belirten Kay, "Yeni saç rengi yetişkin görünüyor. Kate'in genel görünümü oldukça çarpıcı." ifadelerini kullandı.