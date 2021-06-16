Katty Perry ve Orlando Bloom çocuklarıyla tatilde

Geçen yılın ağustos ayında Daisy adını verdikleri bir kız çocuk sahibi olan Bloom ile Perry, Venedik'e gitti.

Dünyaca ünlü Katy Perry ile oyuncu Orlando Bloom, geçtiğimiz yıl ağustos ayında kızları Daisy Dove'u kucaklarına almıştı. İkili, çocuklarını da yanlarına alıp şu sıralar Venedik'te tatil yapıyor.

Gün boyunca tarihi yerleri gezip, gondol keyfi yapan Orlando Bloom ile Katy Perry'nin neşeli anları objektiflere böyle yansıdı.

MİRANDA'NIN OĞLU DA ORADA

Ünlü çifte, Bloom'un model Miranda Kerr ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Flynn Christopher da eşlik etti. İkilinin kızları Daisy'nin büyüdüğü dikkatlerden kaçmazken, Orlando Bloom'un oğlu Flynn'in de neredeyse babasının boyuna yetiştiği görüldü.

ROMANTİK ANLAR

44 yaşındaki Bloom, bir ara cep telefonu ile Perry'yi öperken fotoğraf çekti. Çiftin o anlarını da kendilerini takip eden paparazziler kaçırmadı. Bloom ve Perry'nin poz verirken maskelerini çıkardığı görüldü.