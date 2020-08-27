Katy Perry anne oldu

Katy Perry-Orlando Bloom çiftinin bebeği dünyaya geldi.

2016'dan beri İngiliz aktör Orlando Bloom ile aşk yaşayan Katy Perry, bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift kızına Daisy Dove Bloom ismini verdi.

UNICEF İyi Niyet Elçisi olan çiftin bebek müjdesi de UNICEF resmi Instagram hesabından duyuruldu.

"SEVİNÇTEN UÇUYORUZ"

"Kızımız sağlıkla ve güvenle geldiği için sevinçten uçuyoruz" sözleriyle mutluluklarını paylaşan çift, zor şartlarda doğum yapan anneleri de unutmadı ve "Şanslı olduğumuzu ve herkesin bizimki kadar huzurlu bir doğum deneyimi yaşayamayacağını biliyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki topluluklar hala sağlık çalışanı sıkıntısı çekiyor ve her 11 saniyede bir hamile bir kadın veya yeni doğan, çoğunlukla önlenebilir nedenlerden ölüyor. Yeni doğmuş bir bebeğin ebeveynleri olarak, artık mücadele eden ebeveynlerle her zamankinden daha fazla empati kurduğumuz için yaşananlar kalbimizi kırıyor" ifadelerine yer verdi.