Katy Perry malikanesini 7,95 milyon dolara satıyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, malikanesini satışa çıkarma kararı aldı.

Nişanlısı Orlando Bloom ile birlikteliğinden Ağustos ayında ilk bebeği Daisy Dove’u dünyaya getiren şarkıcı Katy Perry, malikanesini satılığa çıkardı. 35 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Beverly Hills’teki 400 metrekarelik malikanesini 7,95 milyon dolara satıyor.

Perry, malikaneyi 2018’de, şimdi belirlediği satış fiyatından yarım milyon dolar daha aşağı almıştı.

ÜNLÜLERİN GÖZDESİ

Lüks yapı, ünlülerin gözdesi olan Hidden Vadisi’nin kapılı yerleşim bölgesinde yer aldığından, malikanenin mahremiyeti, potansiyel emlak alıcıları için cazip olacak. Binanın ana katı banyolu iki yatak odasının yanı sıra barla tamamlanan ayrı aile odalarından oluşuyor.

Pek çok gayrimenkul sahibi olan Katy Perry, Şubat 2019’da da Hollywood Hills’teki malikanesini de 12,7 milyon dolara restoran sahibi Michael Chow’a satmıştı.