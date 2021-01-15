Katy Perry'den Orlando Bloom'a mesaj

Ünlü oyuncunun nişanlısı Katy Perry, Orlando Bloom'un doğum gününü dikkat çeken bir paylaşımla kutladı.

Katy Perry ile birlikte Ağustos 2020'de kızları Daisy Dove'u kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşayan Orlando Bloom, önceki gün 44 yaşına bastı.

'Truva', 'Yüzüklerin Efendisi', 'Karayip Korsanları' gibi hafızalara kazınan filmlerde rol alan İngiliz aktörün doğum gününü ilk olarak nişanlısı Katy Perry kutladı.

Orlando Bloom ile aşk pozlarını yayınlayan 36 yaşındaki şarkıcı, Instagram gönderisine romantik bir not düştü.

"SEN BENİM AYNAMSIN"

Perry, "Dove'umun parlak babası. Henüz göremediklerimi gören bana yansıtan parlak bir ayna. Benimle her zaman paspasa geri döndüğün ve asla vazgeçmediğin için teşekkür ederim. Ayım güneşi bulduğu için çok mutluyum. Seni dünyalar kadar seviyorum" ifadelerini kullandı.

MİRANDA'DAN DA ÇOCUĞU VAR

Öte yandan Orlando Bloom, Avustralyalı model Miranda Kerr ile üç yıllık evliliğini 2017'de bitirmişti. İkilinin, Flynn Christopher adında bir çocuğu bulunuyor.