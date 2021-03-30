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    Kaya Akarsu hayatını kaybetti

    Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu, 78 yaşında hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2021 - 13:02
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 13:06
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    Kaya Akarsu hayatını kaybetti

    Türk televizyon tarihine damga vuran dizi ve filmlerde rol alan 78 yaşındaki usta sanatçı Kaya Akarsu, vefat etti.

    T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Kaya Akarsu hayatını kaybetti #1

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