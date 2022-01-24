Kaya Çilingiroğlu 58'inci yaşına çocuklarıyla girdi

Çocuklarıyla 58. yaş pastasını üfleyen Kaya Çilingiroğlu'nun doğum gününü eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç da kutladı.

58 yaşına giren Kaya Çilingiroğlu, yeni yaşını kızı Zehra ve oğlu Hüseyin Kaya ile kutladı.

Çocuklarıyla verdiği pozu Instagram hesabından paylaşan Çilingiroğlu, karesine "İki bebeğim" notunu düştü.

Küçük Kaya da babasının pasta kestiği karesini "İyi ki doğdun babacığım" notuyla Instagram'da paylaştı.

ESKİ EŞLER DE UNUTMADI

Çilingiroğlu'na eski eşleri de yorum yaptı. Hülya Avşar, bu kareye "Mutlu yıllar" yazarken, Feraye Tanyolaç da "İyi ki" yazarak kalp emojileri koydu.