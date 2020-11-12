Kaya Çilingiroğlu: Benden uzak durun

Kaya Çilingiroğlu, muhabirlerin kendisini görüntülemesine sinirlendi.

Pandeminin başında sürekli maskesiz görüntülenen ve bu yüzden sürekli eleştirilen Kaya Çilingiroğlu, oğlu Kaya ile önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Habertürk'te yer alan habere göre, muhabirlere bağıran Çilingiroğlu, "Benden uzak durun, kimse yaklaşmasın." dedi.

"SERT DAVRANAN GÖRMEMİŞSİNİZ"

Maske ve mesafe kuralına dikkat eden muhabirleri azarlamaya devam eden spor yorumcusu, "Neden sert davranıyorsunuz?" diyen habercilere, "Siz kısa pantolonla gezerken ben vardım, siz sert davranan görmemişsiniz." şeklinde yanıt verdi.