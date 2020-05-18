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    Kaya Çilingiroğlu, maske taktı

    Salgın günlerinde yeni bir aşka yelken açan Kaya Çilingiroğlu, maske takmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2020 - 06:33
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    Kaya Çilingiroğlu, maske taktı

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korkmadığı için dışarda korunmasız gezen Kaya Çilingiroğlu, ilk kez maske takarlen görüntülendi.

    SALGINDA AŞK

    Salgından önce kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Seda Sevin’den ayrılan Çilingiroğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

    Çilingiroğlu, yeni kız arkadaşıyla önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Aracını bir restoranın önünde durduran Çilingiroğlu, maskesini takarak mekana girdi.

    SEVGİLİSİ GÖRÜNTÜ VERMEK İSTEMEDİ

    Restorandan hiçbir şey almadan aracına dönen Kaya Çilingiroğlu, muhabirlerin sorularını “Sosyal mesafeyi koruyalım” diyerek yanıtsız bıraktı.

    Onu bekleyen sevgilisi de görüntü vermemek için aracın güneşliğini indirip Çilingiroğlu'nu öyle bekledi.

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