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- Kaya Çilingiroğlu, oğlu Hüseyin Kaya ile yürüyüşte
Kaya Çilingiroğlu, oğlu Hüseyin Kaya ile yürüyüşte
Kaya Çilingiroğlu, Feraye Tanyolaç ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hüseyin Kaya büyüdü.
- Haber Merkezi
- 23.04.2021 - 07:18
Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, önceki gün oğlu Hüseyin Kaya ile birlikte Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
YÜRÜYÜŞE ÇIKTILAR
Aldığı kilolar nedeniyle babasıyla yürüyüş yapan Kaya'nın koronavirüsten korunmak adına taktığı maskeyi çenesine indirdiği görüldü.
KONUŞMAK İSTEMEDİ
Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Kaya Çilingiroğlu ise konuşmamak için hemen telefona sarıldı.