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    Kaya Çilingiroğlu, oğlu Hüseyin Kaya ile yürüyüşte

    Kaya Çilingiroğlu, Feraye Tanyolaç ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hüseyin Kaya büyüdü.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2021 - 07:18
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    Kaya Çilingiroğlu, oğlu Hüseyin Kaya ile yürüyüşte

    Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, önceki gün oğlu Hüseyin Kaya ile birlikte Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

    YÜRÜYÜŞE ÇIKTILAR

    Aldığı kilolar nedeniyle babasıyla yürüyüş yapan Kaya'nın koronavirüsten korunmak adına taktığı maskeyi çenesine indirdiği görüldü.

    KONUŞMAK İSTEMEDİ

    Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Kaya Çilingiroğlu ise konuşmamak için hemen telefona sarıldı.

    Kaya Çilingiroğlu, oğlu Hüseyin Kaya ile yürüyüşte #1Kaya Çilingiroğlu, oğlu Hüseyin Kaya ile yürüyüşte #2

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