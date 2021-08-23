Kaya Çilingiroğlu oğlunun doğum gününü kutladı

Kaya Çilingiroğlu, Feraye Tanyolaç ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kaya'nın yeni yaşını kutladı.

Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar ile evliliğini noktaladıktan sonra Feraye Tanyolaç ile nikah masasına oturmuştu. Çilngiroğlu'nun bu evlilikten Kaya adında bir oğlu dünyaya gelmişti.

"İYİ Kİ BİZİ SEÇMİŞSİN"

Kaya, 15 yaşına bastı. Baba Çilingiroğlu, oğlunun yeni yaşını Instagram'da paylaştığı "İyi ki bizi seçmişsin." mesajıyla kutladı.

HÜLYA YORUM YAZDI

Baba Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ile oğlunun kutlama fotoğrafını da sayfasında paylaştı. Kaya'nın ablası Zehra Çilingiroğlu'nu öperken çekilen fotoğrafını beğenenler arasında Hülya Avşar da vardı. Avşar, "Nice mutlu yılları olsun, yakışıklının iyi ki doğmuş." yorumunu yaptı.