Kaya Çilingiroğlu, otobüs durağında

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, Etiler'de bir otobüs durağında kameralara yansıdı.

Kaya Çilingiroğlu, önceki gün Etiler'deki bir durakta görüntülendi. Takvim'de yer alan habere göre, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü ciddiye almayan Çilingiroğlu, yine maske ve eldiven takmaya gerek duymadı.

"SOSYAL MESAFEYİ KORUYORUM"

Neden önlem almadığını açıklayan Çilingiroğlu, "Ben hep sosyal mesafeyi koruyorum, yıllardır hayatımda koronavirüs var gibi yaşıyorum. Kendi adıma her türlü önlemi alıyorum." dedi.

ELLERİYLE HER YERE DOKUNDU

Daha sonra bankaya geldiğini belirten Çilingiroğlu, durakta oturduğu yerlere dokundu. Sonra da o ellerini telefonuna götürüp, bir yakınıyla konuştu.