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- Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Hüseyin Kaya büyüdü
Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Hüseyin Kaya büyüdü
Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, önceki gün oğlu ile objektiflere yansıdı.
- Haber Merkezi
- 27.01.2021 - 13:57
- Güncelleme : 27.01.2021 - 14:06
Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar'dan boşandıktan sonra Feraye Tanyolaç ile evlenmiş, Hüseyin Kaya adında da bir oğlu dünyaya gelmişti.
BOYUNA YETİŞTİ
Çilingiroğlu, önceki gün kendi adını taşıyan oğluyla Zorlu AVM'de görüntülendi.
14 yaşındaki Hüseyin Kaya'nın, neredeyse babasının boyuna gelmesi dikkat çekti.