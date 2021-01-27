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    Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Hüseyin Kaya büyüdü

    Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, önceki gün oğlu ile objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2021 - 13:57
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 14:06
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    Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Hüseyin Kaya büyüdü

    Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar'dan boşandıktan sonra Feraye Tanyolaç ile evlenmiş, Hüseyin Kaya adında da bir oğlu dünyaya gelmişti.

    BOYUNA YETİŞTİ

    Çilingiroğlu,  önceki gün kendi adını taşıyan oğluyla Zorlu AVM'de görüntülendi.

    14 yaşındaki Hüseyin Kaya'nın, neredeyse babasının boyuna gelmesi dikkat çekti.

    Kaya Çilingiroğlu nun oğlu Hüseyin Kaya büyüdü #1

    Kaya Çilingiroğlu nun oğlu Hüseyin Kaya büyüdü #2

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