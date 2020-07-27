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- Kaya Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisi
Kaya Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisi
Kaya Çilingiroğlu, sevgilisi Sevcan Karahan’la tatile çıktı
- Haber Merkezi
- 27.07.2020 - 07:20
Koronavirüs salgını sebebiyle karantina dönemini yalnız geçiren Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, normalleşme sürecinde kendine yeni sevgili buldu.
YENİ BİR AŞK
Çilingiroğlu, sevgilisi Sevcan Karahan'ı da yanına alıp Bodrum'a gitti. Gölgede oturup yemek yiyen çiftten Kaya Çilingiroğlu, sıcaktan bunalınca denize girdi.
KİLO ALDI
Karantina döneminde kilo aldığı gözlenen Çilingiroğlu, bir süre yüzdükten sonra sevgilisinin yanına dönüp yemeğe devam etti.