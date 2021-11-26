Kaya Olgar hayatını kaybetti

90'lı yılların ünlü manken ve oyuncusu Kaya Olgar, 57 yaşında vefat etti.

Özellikle 1990'lı ile 2000'li yılların aranılan manken ve oyuncusu Olgar'ın acı haberini, organizatör Tuncay Erkul sosyal medya hesabından duyurdu.

Muğla Köyceğiz'e bağlı Yeşilköy'e taşınan ve 22 yıldır burada yaşayan Kaya Olgar, bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

EN SON ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDE OYNAMIŞTI

Kaya Olgar, Arka Sokaklar (2006), Yedi Numara (2000), Gelinlik Kız (2000), Çılgın Bediş (1998), Gurur (1994), İki Kız Kardeş (1992), Kavanozdaki Adam (1987) gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.