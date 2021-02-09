Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar büyüdü

2015 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Kayahan'ın, İpek Açar'la evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül Açar, yıllar sonra ortaya çıktı.

Türk pop müziğinin usta sanatçısı Kayahan'ın 1999 yılında evlendiği İpek Açar'ın 2000 yılında dünyaya gelen kızları Aslı Gönül Açar, değişimiyle yıllar sonra ortaya çıktı.

Kayahan'ın 2015 yılında hayatını kaybetmesinin ardından besteci Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladı.

ALPER KÖMÜRCÜ PAYLAŞTI

Alper Kömürcü, eşinin doğum günü için Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Kömürcü'nün yayınladığı karede, Açar'ın Kayahan'dan olan kızı Aslı Gönül de yer aldı. 2000 yılında dünyaya gelen ve gözlerden uzak bir hayat süren Aslı Gönül, duru güzelliği ile dikkat çekti.