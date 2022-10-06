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    Kayahan'ın kızı Aslı Gönül'ün son hali

    İpek Açar'ın usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül'ün son hali sosyal medyada konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 13:22
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    Kayahan'ın kızı Aslı Gönül'ün son hali

    3 Nisan 2015'te hayata gözlerini yuman usta sanatçı Kayahan'ın küçük kızı Aslı Gönül büyüdü.

    Sosyal medyayı aktif kullanan anne İpek Açar, zaman zaman kızı Aslı Gönül ile  fotoğraflarını paylaşıyor.

    İngiltere'de okuyor

    İpek Açar ile kızı Aslı Gönül'ün fotoğraflarını gören takipçileri, anne-kızın daha çok abla-kardeş gibi göründüğünü dile getiriyor.

    Duru güzelliğiyle dikkat çeken 22 yaşındaki Aslı Gönül, eğitimine İngiltere'de devam ediyor.

    Kayahan ın kızı Aslı Gönül ün son hali #1

    Kayahan ın kızı Aslı Gönül ün son hali #2

    Kayahan ın kızı Aslı Gönül ün son hali #3

    Kayahan ın kızı Aslı Gönül ün son hali #4


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