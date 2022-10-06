Kayahan'ın kızı Aslı Gönül'ün son hali

İpek Açar'ın usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül'ün son hali sosyal medyada konuşuldu.

3 Nisan 2015'te hayata gözlerini yuman usta sanatçı Kayahan'ın küçük kızı Aslı Gönül büyüdü.

Sosyal medyayı aktif kullanan anne İpek Açar, zaman zaman kızı Aslı Gönül ile fotoğraflarını paylaşıyor.

İngiltere'de okuyor

İpek Açar ile kızı Aslı Gönül'ün fotoğraflarını gören takipçileri, anne-kızın daha çok abla-kardeş gibi göründüğünü dile getiriyor.

Duru güzelliğiyle dikkat çeken 22 yaşındaki Aslı Gönül, eğitimine İngiltere'de devam ediyor.