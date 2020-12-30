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    Kaygısızlar'ın Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu'nun son hali

    Kaygısızlar'ın Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, bir ayda 20 kilo verdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2020 - 07:21
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 09:15
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    Kaygısızlar'ın Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu'nun son hali

    'Mahallenin Muhtarları', 'Kaygısızlar' ve 'Çocuklar Duymasın' gibi çok sayıda dizide rol alan Teyfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı.

    ŞEKERİ NORMALE DÖNDÜ

    Şeker hastalığı ile mücadele eden oyuncu, bir ay önce tüp mide ameliyatı oldu. 53 yaşındaki Tevfik İnceoğlu, ameliyat sonrası 20 kilo verdi ve şekeri normale döndü.

    Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen İnceoğlu’nun fit hali dikkat çekti.

    Kaygısızlar ın Kürşat ı Tevfik İnceoğlu nun son hali #1

    Kaygısızlar ın Kürşat ı Tevfik İnceoğlu nun son hali #2

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