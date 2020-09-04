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    Kayra Şenocak'ın son hali

    Ünlü oyuncu Kayra Şenocak, 40 kilo verdi. Şenocak'ın büyük değişimi görenleri şaşırttı
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2020 - 07:15
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    Kayra Şenocak'ın son hali

    1998 yılında Alişan ile birlikte oynadığı 'Aynalı Tahir' dizisindeki 'Bilal' karakteri ile tanınan Kayra Şenocak, son yıllarda çok kilo almıştı.

    İsimsizler, Filinta, Pulsar, Yarım Elma gibi birçok başarılı dizide rol alan oyuncu Kayra Şenocak, 1,5 yılda yaklaşık 40 kilo verdi.

    HAYATINDAKİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

    Her gün düzenli spor yaparak ve beslenme düzenini tamamen değiştirerek zayıflayan Şenocak'ın son görüntüsü görenleri şaşırttı.

    Kayra Şenocak ın son hali #1

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