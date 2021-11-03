Euro
11.2102
-0.14%
Dolar
9.7033
0.21%
Altın
559.14
0.09%
Borsa
1.576
1.85%
Bitcoin
596.552
-2.36%
BTXN Coin
25.29
0.55%
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    Keanu Reeves, prodüksiyon ekibine yardım etti

    Keanu Reeves'in, John Wick 4'ün çekimleri bittiğinde prodüksiyon ekibine yardım ettiği anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2021 - 02:10
    • Güncelleme : 03.11.2021 - 08:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Keanu Reeves, prodüksiyon ekibine yardım etti

    Kibarlığının yanında hayırseverliği ve mütevazı kişiliği ile bilinen Kanadalı oyuncu Keanu Reeves, bir kez daha gönülleri fethetti.

    PRODÜKSİYON EKİBİNE YARDIM ETTİ

    Matrix, John Wick ve Constantine gibi filmlerle dünyaca ünlü bir yıldız olan Reeves'in, hayranlarında sevgisini artıracak görüntüleri ortaya çıktı.

    Reeves'in, John Wick 4'ün çekimleri bittiğinde prodüksiyon ekibinin toplanmasına yardım ettiği anları sosyal medyada ilgi odağı oldu.

    Keanu Reeves, prodüksiyon ekibine yardım etti VİDEO

    Keanu Reeves, prodüksiyon ekibine yardım etti #1

    DUBLÖR EKİBİNE 10 BİN DOLARLIK ROLEX HEDİYE ETMİŞTİ

    Binlerce kişi tarafından beğeni yağmuruna tutulan video, birçok sosyal medya platforunda paylaşılarak, alkış topladı.

    Ayrıca 57 yaşındaki aktör geçtiğimiz hafta, dublör ekibine özel yazılı 10 bin dolar değerindeki Rolex Submariner Date model saati hediye etmişti.

    27 Mayıs 2022'de dördüncü filmi vizyona girecek olan John Wick serisi, toplamda 600 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde ederek, rekor kırmıştı.

    Keanu Reeves, prodüksiyon ekibine yardım etti #2

    Keanu Reeves, prodüksiyon ekibine yardım etti #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir