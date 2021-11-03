Keanu Reeves'in, John Wick 4'ün çekimleri bittiğinde prodüksiyon ekibine yardım ettiği anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kibarlığının yanında hayırseverliği ve mütevazı kişiliği ile bilinen Kanadalı oyuncu Keanu Reeves, bir kez daha gönülleri fethetti.

PRODÜKSİYON EKİBİNE YARDIM ETTİ

Matrix, John Wick ve Constantine gibi filmlerle dünyaca ünlü bir yıldız olan Reeves'in, hayranlarında sevgisini artıracak görüntüleri ortaya çıktı.

Reeves'in, John Wick 4'ün çekimleri bittiğinde prodüksiyon ekibinin toplanmasına yardım ettiği anları sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Keanu Reeves, prodüksiyon ekibine yardım etti VİDEO

DUBLÖR EKİBİNE 10 BİN DOLARLIK ROLEX HEDİYE ETMİŞTİ

Binlerce kişi tarafından beğeni yağmuruna tutulan video, birçok sosyal medya platforunda paylaşılarak, alkış topladı.

Ayrıca 57 yaşındaki aktör geçtiğimiz hafta, dublör ekibine özel yazılı 10 bin dolar değerindeki Rolex Submariner Date model saati hediye etmişti.

27 Mayıs 2022'de dördüncü filmi vizyona girecek olan John Wick serisi, toplamda 600 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde ederek, rekor kırmıştı.