Keanu Reeves: Winona Ryder ile tanrı katında evliyiz

Keanu Reeves, yönetmenin evlilik sahnesinde gerçek bir rahip kullandığını anlattı.

57 yaşındaki aktör Keanu Reeves, 1992'deki Dracula filminde rol arkadaşı Winona Ryder ile çektiği dini evlilik töreni sahnesiyle ilgili 'söylentilere' yanıt verdi.

Sahnenin gerçek bir papazla çekildiğini hatırlatan Reeves, "Winona evli olduğumuzu söylüyor. Coppola da öyle diyor. O yüzden sanırım Tanrı katında evliyiz" ifadelerini kullandı.

"RAHİP GERÇEKTİ"

Winona Ryder da 2018 yılında Entertainment Weekly dergisine verdiği bir röportajda, nikah sahnesinin Los Angeles'ta bir Yunan Ortodoks Kilisesi'nde gerçek bir rahiple çekildiğini belirtmişti. Ryder, "Dracula filminde evlendik. Yemin ederim gerçek hayatta evliyiz! Francis (Ford Coppola) o sahnede gerçek bir rahip kullandı." demişti.