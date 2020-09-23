Kedisine maske takan Esra Sönmezer kimdir, kaç yaşında? Esra Sönmezer nereli?

Bebek'te kedisine taktığı maske ile görüntülenen 'Esra Sönmezer kimdir, kaç yaşında?' merak ediliyor. Oyuncu Esra Sönmezer'in rol aldığı dizi ve filmler neler? Esra Sönmezer'in hayatı...

İstanbul Etiler'de kedisi ile yürüyüşten döndüğü sırada kameralara takılan Esra Sönmezer'in kedisine de maske taktığı görüldü. Akıllara 'Esra Sönmezer kim, kaç yaşında ve nereli?' sorularını getiren olayda, Esra Sönmezer'in açıklamaları da çok konuşuldu.

Kedisinden, "hayatımdaki tek erkek, tek aşkım" diye bahseden Esra Sönmezer, "Maalesef corona virüs insanlardan da hayvanlara bulaşabiliyor. Kedim böbrek hastası ve dikkatli olmak zorundayım" ifadelerini kullandı.

Peki Esra Sönmezer kimdir, ne meslek yapıyor? Esra Sönmezer'in kim olduğu merak edenler için işte Esra Sönmezer'in hayatı...

ESRA SÖNMEZER KİMDİR?

Esra Sönmezer, 23 Şubat 1982 tarihinde Arnavut kökenli büyük bir ailenin tek çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya geldi. 8 yaşından itibaren 4 yıl boyunca bale eğitimi alan Esra Sönmezer, önemli resitallerde sahne alıp okulunu temsil etti.

2002 yılında katıldığı Türkiye güzellik yarışmasında 1. seçildi. Aynı yıl, Türkiye’de gerçekleşen Dünya Güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etti ve dünya 4. oldu.

Fakat yarışmada haksızlığa uğradığını düşündüğü için tacını kabul etmeyerek sahneye attı. Esra Sönmezer, 2002 yılı sonlarında Annesinin vefatı dolayısıyla, işlerine 5 yıl boyunca ara verdi.

2007 yılında Müjoyunculuk ve tiyatro okuluna girerek tiyatro, muzik,dans,diksiyon ve sinema dersleri almaya başladı.

ŞARKICILIK YAPTI

Esra Sönmezer, 2004 ‘ten 2007 yılı sonuna kadar Erdem Siyavuşgil’ den şan, solfej ve musiki dersleri aldı. Eski ve tamamen unutulmuş eserlerin yer aldığı şarkılardan oluşan “İlk Göz Ağrısı” adlı nostalji albümü çıkarttı.

Esra Sönmezer, Savaş Dinçel sahnesinde, Müjdat Gezen ile birlikte ‘Jüri’ adlı kabarede, ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ , ‘Savaşma Seviş’ ve Oda tiyatrosu ekibiylede ‘Meyhane’de Tiyatro’ adlı oyunlarda oynadı.

2008 yılından, 2010 yılına kadar, TRT2 ekranlarında 2 yıl ‘Hayatımız Sigortalı’ adlı ekonomi programını hazırlayıp sunan Esra Sönmezer, TRT’nin ardından,çeşitli özel kanallarda bir çok TV programlarını başarıyla sundu.

Cine 5 ekranlarında bir yıl ”Doğal Yaşam” isimli sağlık programını sunan Esra Sönmezer, ayrıca hafta içi her gün Cine 5 ekranlarında ”Esra’nın Yemek Günlüğü” adlı programı da sundu.