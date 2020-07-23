Kemal Gülman, boşanma avukatıyla tatilde

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Kemal Gülman'ın birlikte görüntülendiği genç sevgilisinin, boşanma davasına bakan avukat Eda Cideli olduğu ortaya çıktı.

Sosyetenin ünlü isimlerinden Feryal Gülman ile Kemal Gülman arasındaki boşanma davası, tam 7 yıldır devam ediyor.

EŞİNİ ALDATTI

Feryal Gülman, eşinin kendisini 22 yaşındaki genç bir kadınla aldattığını söyleyerek boşanma davası açmış, 200 milyon lira tazminat talep etmişti.

YENİ SEVGİLİSİYLE TATİLDE

Yeni bir ilişkiye yelken açan ünlü iş adamı, gönlünü boşanma davasına bakan 30 yaşındaki avukat Eda Cideli’ye kaptırdı.1.5 yıldır birlikte oldukları konuşulan Kemal Gülman ve Cideli, önceki gün de Bodrum’da objektife takıldı.