Kemal Gülman ve Feryal Gülman sonunda boşandı

2013 yılından beri boşanma davaları devam eden iş insanı Kemal Gülman ve Feryal Gülman evliliklerini resmen bitirdi. Kemal Gülman 60 milyon lira tazminat ödeyecek.

Sosyetenin en ünlü isimlerinden Kemal Gülman ve Feryal Gülman arasındaki 8 yıldır devam eden, iki kez Yargıtay’dan dönen zina nedenli boşanma davası tekrar sonuçlandı.

SON CELSE

Feryal Gülman'ın 2013 yılında açmış olduğu ve 200 milyon TL tazminat talep ettiği boşanma davası Çağlayan Adliyesi'nde görülen son celseyle kesinlik kazandırıldı.

60 MİLYON LİRA TAZMİNAT

Feryal Gülman ve Kemal Gülman'ın duruşmaya katılmadıkları, çifti avukatlarının temsil ettiği öğrenildi.

Kararını açıklayan mahkeme,Feryal Gülman’ı haklı buldu.

Mahkeme, Kemal Gülman’ı 30 milyon lira maddi, 30 milyon lira da manevi tazminata hükmetti.

200 MİLYON İSTEMİŞTİ

Feryal Gülman, kocasının kendisini 22 yaş küçük bir kızla aldattığını öne sürmüştü. Kocasına ait şirketlerin yarısına tedbir kararı isteyen Gülman, 200 milyon liralık tazminatın yanı sıra kendisi için 200 bin, çocuğu Kemal Aslan için ise 25 bin lira nafaka istemişti.

EŞİ VE SEVGİLSİYLE YAN YANA UÇTU

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Eda Cideli ile Fransa'ya seyahat eden Kemal Gülman, boşanma aşamasında olduğu eşi Feryal Gülman'la aynı uçakta denk gelmişti.

Gülman'la pişti olan iş adamı, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Bu kadın belasını arıyor!" demişti. Feryal Gülman ise yaptığı açıklamada, "Hala benim resmi kocam. Sevgilisiyle gördüm ve yeniden zina davası açabilirim" dedi.