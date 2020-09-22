Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan duygusal Ali Sunal paylaşımı! Gül Sunal kimdir, kaç yaşında?

Kemal Sunal ile Gül Sunal'ın ilk çocuğu Ali Sunal 43 yaşına bastı. Gül Sunal, Ali Sunal'ın bebeklik fotoğrafını paylaştı. Gül Sunal kimdir, kaç yaşında? Gül Sunal'ın hayatı...

Merhum Kemal Sunal ile eşi Gül Sunal'ın ilk çocukları Ali Sunal'ın 43'üncü yaşına girmesinin ardından Gül Sunal, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Gül Sunal'ın paylaşımını duyanlar ise 'Gül Sunal kimdir, kaç yaşında? Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal neler yapıyor?' gibi soruların cevabını merak etmeye başladı.

İşte Gül Sunal'ın hayatı...

Gül Sunal, oğlu Ali Sunal'ın doğum gününü kutlarken paylaştığı fotoğrafa "Benim biricik oğlum, canım, bebeğim Ali'm... Kemal ilk kucağına aldığında 'hiç delik yanaklı bebek görmemiştim' dedi gamzelerine.. 22 Eylül. İyi ki doğdun yavrum" mesajını yazdı.

Ali Sunal'ın kardeşi Ezo da ağabeyinin yeni yaşını, aile albümünden çıkan iki fotoğrafla kutladı.

'ANNEM BU FOTOĞRAFTA HAMİLE'

Ezo Sunal, annesinin Ali Sunal'a hamileyken çekilen bir pozunu Instagram sayfasında "Annem bu fotoğrafta hamile... Ali’yi bekliyorlar. Ve sonra bu lokum yakışıklı bebek dünyaya geliyor. İyi ki doğdun Ali!!! Güzel bir yaş, mutlu sağlıklı bir ömrün olsun. Seni çok seviyorum" notuyla paylaştı.

Rahmetli Kemal Sunal'ın eşi internette en çok merak edilip araştırılan isimlerin başında geliyor. Peki, Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Çocukları kim?

GÜL SUNAL KİMDİR?

1957 senesinde dünyaya gelen Gül Sunal Türk sinema ve televizyon tarihinin efsane ismi merhum Kemal Sunal'ın eşidir.

1974 yılında Kemal Sunal ile evlenen Gül Sunal'ın bu evlilikten iki evladı bulunmaktadır.1977 yılında Ali Sunal, 1984 yılında Ezo Sunal'ı dünyaya getiren Gül Sunal, 2000 senesinde eşi Kemal Sunal'ı kaybetmiştir.

"HALK KEMAL'İ BAĞRINA BASTI"

Gül Sunal'ın, Kemal Sunal'ı anlattığı bu ifadeleri ise akıllardan silinmiyor:

“Bazı hayranları “Senin için fotoğraf çektirdim” diyerek yanında getirdiği vesikalık fotoğraflarını Kemal Sunal’ın kabrine gömüyor” diyen Gül Sunal, “Bizler de, Türk halkı da Kemal Sunal’ı çok özlüyor. Bu net bir şekilde belli. Çünkü bu elbiselerini, kostümlerini, fotoğraflarını öpüyorlar ve onlara sarılıyorlar. Kabri başında her gün, ölüm yıldönümü olmasına gerek yok onun kabri başına gittiğimizde en az 3-5 kişi orada oluyor. Hafta sonları dolu oluyor.

Hatta bazıları “Senin için fotoğraf çektirdim” diyerek yanında getirdiği vesikalık fotoğraflarını Kemal Sunal’ın kabrine gömüyor. Yani sevenleri için Kemal Sunal hep yaşıyor gibi. Bize tabi aile olarak zor. Çünkü biz babamızı kaybettik. Ama hala anılıyor olması artık ölümsüz olduğunu gösteriyor. Bu da bize gurur veriyor. Yaptıkları, emekleri boşa gitmemiş onu görüyoruz. Halk Kemal’i bağrına basmış durumda. Nasıl yaşadığı zaman ilgi görüyorsa şimdi de aynı ilgiyi görüyor” ifadelerini kullandı.