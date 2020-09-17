Kenan Doğulu hastane çıkışı görüntülendi

Bu hafta sürekli hastane çıkışı görüntülenen Kenan Doğulu, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede görüntülenen ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, önceki gün yine aynı yerde görüntülendi.

"HAMİLEYMİŞİM"

Kenan Doğulu, muhabirlerin “Hasta mısınız? Duyduğumuza göre beliniz ağrıyormuş, doğru mu?” soruları üzerine kahkaha atarak “Hamileymişim arkadaşlar.” dedi.

"ŞAKA YAPTIM"

Yaptırdığı check-up’ın sonuçlarını almaya geldiğini belirten ünlü şarkıcı, “Şaka bir yana, her şey normal çıktı.” açıklamasını yaptı.