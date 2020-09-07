Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti şimdilerde birbirlerine mesafeli kaldıkları dönemin acısını çıkartıyor.

Karantina dönemine boşanmanın eşiğine gelen oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu, evlilklerini kurtardılar.

HER ŞEY YOLUNDA

Normalleşme süreciyle birlikte tatile çıkan ve buradan yaptıkları keyifli paylaşımlarla neşelerinin yerinde olduğunu gösteren çiftten Beren Saat'in yeni bir videosu sosyal medyaya düştü.

DANS ETTİ

Şimdilerde Atiye dizisinin yeni sezon çekimleri için koşturan güzel oyuncu buna rağmen eşi Kenan Doğulu’nun konserini kaçırmadı ve hem ona moral verdi hem de eşinin şarkıları ile dans etti.

Kenan Doğulu söyledi Beren Saat dans etti VİDEO