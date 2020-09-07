Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, Acun Ilıcalı'nın sürat teknesinde yolculuk etti

Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, Acun Ilıcalı'nın sürat teknesinde yolculuk etti

Beren Saat ve Kenan doğulu çifti Acun Ilıcalı'nın sürat teknesinde yaptıkları yolculuğu sosyal medyada paylaştı.

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti şimdilerde birbirlerine mesafeli kaldıkları dönemin acısını çıkartıyor.

Birlikte daha çok vakit geçirmeye başlayan çift bu kez de Acun Ilıcalı'nın sürat teknesinde vakit geçirdiler.

"ACUN BİZİ GEZDİRDİ"

Kenan Doğulu'nun sosyal medyada paylaştığı videoda, Acun Ilıcalının sürat teknesini kullandığı sırada yanındaki Beren Saat ile eğlendiği anlar kameraya yansıdı.

Yapıtğı paylaşımı "Acun bizi biraz gezdirdi" notuyla paylaşan Doğulu'nun mutluğu gözlerden kaçmadı.

Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, Acun Ilıcalı'nın sürat teknesinde yolculuk etti VİDEO

