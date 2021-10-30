Kenan Doğulu ve Beren Saat sahnede dans etti

Kenan Doğulu ve Beren Saat sahnede dans etti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Sarıyer'de sahne alan Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat, sahneye çıkıp dans etti. Oyuncunun neşeli halleri kameraya yansıdı.

Dün akşam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolasıyla Türkiye’nin dört bir yanında etkinlikler vardı.

Onlardan birine de Sarıyer Belediyesi ev sahipliği yaptı.

Yüzlerce kişi, belediye tarafından etkinlik için oluşturulan alanda toplandı.

KENAN DOĞULU

Kurulan platformda Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluş süreci, ışık, ses ve dans gösterileriyle canlandırıldı.

Cumhuriyet Bayramı'na özel repertuvarı, dansçıları, özel ışık ve görsel şovuyla sahne alan Kenan Doğulu, konserde 10’uncu Yıl Marşı'nı 40 kişilik özel koro eşliğinde seslendirdi.

Beren Saat sahnede dans etti VİDEO

BİRLİKTE DANS ETTİLER

Şarkıcının oyuncu eşi Beren Saat de bu özel günde verilen konserde sahneye çıktı.

Bir dönem ayrılacakları konuşulan çift, birlikte dans etti.

Keyifli oldukları gözlenen çiftin o anları, sosyal medyada gündem oldu.

Beren Saat’in sahneden inmeden eşini öptüğü anlar da konsere damga vurdu.