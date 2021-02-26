Euro
9.0399
0.93%
Dolar
7.4307
1.06%
Altın
422.57
0.96%
Borsa
1.488
0%
Bitcoin
348.500
-3.78%
EXEN Coin
16.43
-2.89%
2ºC
İstanbul
Güneşli 2 C

    Kenan Doğulu'dan Beren Saat'in doğum günü için romantik paylaşım

    Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in doğum günü için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2021 - 08:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kenan Doğulu'dan Beren Saat'in doğum günü için romantik paylaşım

    Güzel oyuncu Beren Saat, 36 yaşına girdi. 2014 yılında Beren Saat'le dünyaevine giren Kenan Doğulu da eşinin doğum gününü romantik bir mesaj ve fotoğraflarla kutladı.

    Beren Saat'le birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Kenan Doğulu, doğum günü mesajında aşkını haykırdı.

    "GÜZELLER GÜZELİ"

    Kenan Doğulu paylaşımında “Seni seviyorum yosun gözlüm. İyi ki doğmuşsun ve yollarımız kesişmiş. Hayat ne kadar zor olursa olsun festivale çeviririz. Güzeller güzeli ruhun hep mutlu ve huzurlu olsun" notunu yazdı.

    Kenan Doğulu dan Beren Saat in doğum günü için romantik paylaşım #1

     

    Kenan Doğulu dan Beren Saat in doğum günü için romantik paylaşım #2

    Kenan Doğulu dan Beren Saat in doğum günü için romantik paylaşım #3

    Kenan Doğulu dan Beren Saat in doğum günü için romantik paylaşım #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir