Kenan Doğulu'dan boşanma iddialarına yanıt

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kenan Doğulu, evliliklerine yönelik çıkan ayrılık haberlerini yalanladı.

İnişli çıkışlı ilişkileriyle sürekli gündeme gelen Beren Saat ve Kenan Doğulu, 'ayrılık' iddiaları ile yeniden gündem haline geldi.

Beren Saat'in daha önce yaptığı açıklamalar ikilinin evliliği hakkında kafa karıştırırken, gündemdeki boşanma iddialarını da güçlendirmişti.

Bu paylaşımların ardından ise Kenan Doğulu'dan açıklama geldi.

"BİZ AÇIKLAMA YAPMADAN İNANMAYIN"

Doğulu, Yenikapı'da gerçekleştireceği konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Boşanıyor musunuz' sorusuna yanıt veren Doğulu, çıkan haberlere sitem ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşlerim; biz bir açıklama yapmadan bu haberlerin hiçbirine, hiçbir zaman inanmayın. Lütfen, lütfen! Biz de yoruluyoruz, siz de yoruluyorsunuz. İnsanlar üzülüyor bu haberlere, lütfen."